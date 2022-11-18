Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются диверсией. Это подтвердила в пятницу шведская прокуратура, отметив, что расследование продолжается.

«Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте», — проинформировал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.