Финляндия потратит 380 млн евро на постройку заграждений на границе с РФ
13:32 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
троительство заграждений на юго-востоке Финляндии, расположенных в 7,5 метра от государственной границы с Россией, обойдется Хельсинки в 380 млн евро. Об этом сообщили в пятницу на пресс-конференции в финской столице сотрудники Пограничной службы республики.
По их данным, строительство будет проходить в несколько этапов, и власти планируют выкупить у местных землевладельцев необходимые участки земли. Первый «пилотный» сегмент длиной 3 км начнут строить в марте в Иматре. На втором этапе, который стартует летом будущего года, начнется возведение заграждений в районах пунктов пересечения границы и на близлежащих территориях.
Общая протяженность сооружения составит 200 км, а высота — 3 метра. Постройку оснастят камерами и приборами ночного видения. Реализация проекта завершится к 2026 году.
О планах сооружения заграждений финские власти проинформировали российскую сторону.
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