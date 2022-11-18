Рябков призвал Совет управляющих МАГАТЭ озаботиться тем, откуда идут обстрелы ЗАЭС

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал Совет управляющих МАГАТЭ обратить внимание на то, откуда идут обстрелы Запорожской АЭС.

«Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность. Я призвал бы это большинство озаботиться вопросом, откуда исходят угрозы Запорожской АЭС, непрекращающиеся обстрелы», — сказал он в пятницу журналистам.