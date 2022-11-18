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Падение ракеты в Польше было несчастным случаем — президент

15:00 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение ракеты украинских сил ПВО в Польше было несчастным случаем. Об этом заявил в пятницу президент республики Анджей Дуда, выступая на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.

«Скорее всего, это был несчастный случай», — сказал он, подчеркнув, что ракета упала в шести километрах от границы. «Ее не удалось перехватить. Такова правда. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы», — указал Дуда.

Во вторник в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Один погибший находился на сельскохозяйственных весах, а второй приехал на тракторе, чтобы взвесить зерно.

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