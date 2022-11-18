Падение ракеты в Польше было несчастным случаем — президент
15:00 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение ракеты украинских сил ПВО в Польше было несчастным случаем. Об этом заявил в пятницу президент республики Анджей Дуда, выступая на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.
«Скорее всего, это был несчастный случай», — сказал он, подчеркнув, что ракета упала в шести километрах от границы. «Ее не удалось перехватить. Такова правда. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы», — указал Дуда.
Во вторник в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Один погибший находился на сельскохозяйственных весах, а второй приехал на тракторе, чтобы взвесить зерно.
НОВОСТИ
- 15:12 18.11.2022
- РФ является главной страной в Арктике, но ее пытаются задвинуть на периферию — Медведев
- 14:39 18.11.2022
- Мэр Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года
- 14:32 18.11.2022
- Контакты глав СВР и ЦРУ сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации — Эрдоган
- 14:28 18.11.2022
- Сбер повысил ставки по вкладам в юанях
- 14:12 18.11.2022
- Диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах РФ и Украины — Песков
- 14:00 18.11.2022
- Рябков призвал Совет управляющих МАГАТЭ озаботиться тем, откуда идут обстрелы ЗАЭС
- 13:32 18.11.2022
- Финляндия потратит 380 млн евро на постройку заграждений на границе с РФ
- 13:20 18.11.2022
- Россия выплатила 11,1 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и Донбасса
- 13:05 18.11.2022
- У Киева все еще есть возможности для изготовления и применения «грязной бомбы» — Рябков
- 13:00 18.11.2022
- Польша тормозит принятие в ЕС решения о признании обхода санкций преступлением — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать