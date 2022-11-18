Потери бюджета Украины из-за коррупции могут превысить $2,71 млрд — депутат Рады
15:32 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери украинского бюджета в 2023 г. из-за коррупции на таможне и в Бюро экономической безопасности могут составить до 100 млрд гривен (более 2,71 млрд долларов). Такой прогноз опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Таможня прямо сейчас стала каким-то коррупционным позором, где откровенные черти, из-за которых теряем в бюджет 10-12 млрд в месяц (271-325 млн долларов — прим. ТАСС). А Бюро экономической безопасности не видит откровенных экономических преступлений и своим бездействием также на 50-100 млрд гривен (1,35-2,71 млрд долларов — прим. ТАСС) уменьшает доходы», — написал он в своем телеграм-канале в пятницу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022 утверждал, что проблемы коррупции в стране сейчас не существует, поскольку «многие коррупционеры покинули страну со всеми своими деньгами».
НОВОСТИ
- 16:32 18.11.2022
- РВСН перевооружают ракетный полк Ясненского соединения на комплекс «Авангард»
- 16:12 18.11.2022
- Белоусов назвал Россию «островком стабильности»
- 16:00 18.11.2022
- Оплата поставок газа из РФ в Китай идет в паритетном порядке в юанях и рублях — Новак
- 15:12 18.11.2022
- РФ является главной страной в Арктике, но ее пытаются задвинуть на периферию — Медведев
- 15:00 18.11.2022
- Падение ракеты в Польше было несчастным случаем — президент
- 14:39 18.11.2022
- Мэр Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года
- 14:32 18.11.2022
- Контакты глав СВР и ЦРУ сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации — Эрдоган
- 14:28 18.11.2022
- Сбер повысил ставки по вкладам в юанях
- 14:12 18.11.2022
- Диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах РФ и Украины — Песков
- 14:00 18.11.2022
- Рябков призвал Совет управляющих МАГАТЭ озаботиться тем, откуда идут обстрелы ЗАЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать