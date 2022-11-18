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Потери бюджета Украины из-за коррупции могут превысить $2,71 млрд — депутат Рады

15:32 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери украинского бюджета в 2023 г. из-за коррупции на таможне и в Бюро экономической безопасности могут составить до 100 млрд гривен (более 2,71 млрд долларов). Такой прогноз опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Таможня прямо сейчас стала каким-то коррупционным позором, где откровенные черти, из-за которых теряем в бюджет 10-12 млрд в месяц (271-325 млн долларов — прим. ТАСС). А Бюро экономической безопасности не видит откровенных экономических преступлений и своим бездействием также на 50-100 млрд гривен (1,35-2,71 млрд долларов — прим. ТАСС) уменьшает доходы», — написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022 утверждал, что проблемы коррупции в стране сейчас не существует, поскольку «многие коррупционеры покинули страну со всеми своими деньгами».

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