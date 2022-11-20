Зеленский доставил страдания многим украинцам - экс-премьер Японии

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский доставил страдания многим своим согражданам. Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье на сайте газеты «Никкэй».



«Почему так получилось, что все критикуют президента РФ [Владимира] Путина, но никто не ругает Зеленского? Он доставил страдания многим украинцам», — сказал экс-глава правительства, выступая 18 ноября в Токио на вечере, организованном депутатом верхней палаты парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки.



«Японские СМИ практикуют односторонний подход, они действуют в соответствии с западными источниками информации. Я не могу отделаться от ощущения, что они используют только публикации американских и европейских СМИ», — отметил Мори.



