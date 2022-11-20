Зеленский доставил страдания многим украинцам - экс-премьер Японии
09:40 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Почему так получилось, что все критикуют президента РФ [Владимира] Путина, но никто не ругает Зеленского? Он доставил страдания многим украинцам», — сказал экс-глава правительства, выступая 18 ноября в Токио на вечере, организованном депутатом верхней палаты парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки.
«Японские СМИ практикуют односторонний подход, они действуют в соответствии с западными источниками информации. Я не могу отделаться от ощущения, что они используют только публикации американских и европейских СМИ», — отметил Мори.
НОВОСТИ
- 09:50 20.11.2022
- На разблокированный аккаунт Трампа в «Твиттере» подписаны более 2 млн человек
- 09:45 20.11.2022
- В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ
- 21:00 19.11.2022
- РФ располагает «впечатляющими вооружениями», Украину ждет «суровая зима» — Остин
- 20:30 19.11.2022
- США намерены не допустить подавления системы ПВО Украины — Пентагон
- 20:00 19.11.2022
- ЕС планирует направить военную миссию в Нигер — СМИ
- 19:30 19.11.2022
- Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины — Медведев
- 19:00 19.11.2022
- Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за крупного пожара на газопроводе
- 18:30 19.11.2022
- Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца
- 18:00 19.11.2022
- Украина должна назвать всех организаторов провокационного обстрела Польши — Мирошник
- 17:30 19.11.2022
- Средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать