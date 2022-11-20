От давления Запада на Приштину зависит мир в Косово - Вучич
13:20 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отвечая на вопрос журналистки, от чего зависит мир в Косове и Метохии, Вучич сказал: «От давления международного сообщества на Приштину, от давления западных сил на Приштину в вопросе того, хотят они мира или нет. Больше ни от чего».
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