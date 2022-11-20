От давления Запада на Приштину зависит мир в Косово - Вучич

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стабилизация обстановки, а также обеспечение безопасности сербов, проживающих на территории непризнанного Косова, зависит исключительно от желания Запада повлиять на это. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в воскресенье в интервью телеканалу «ТВ Прва».



Отвечая на вопрос журналистки, от чего зависит мир в Косове и Метохии, Вучич сказал: «От давления международного сообщества на Приштину, от давления западных сил на Приштину в вопросе того, хотят они мира или нет. Больше ни от чего».



