В Британии наблюдается серьезный спад производства - The Times
11:32 21.11.2022 Источник: Газета.Ru
Объемы производства в Великобритании упали до самого низкого уровня с мая 2020 года, сообщает газета Times.
По данным газеты, в октябре снижение показателей отмечено в двенадцати из четырнадцати ключевых секторов производства.
Как сообщил представитель Lloyds Banking Group, причиной ситуации стала совокупность «внутренних проблем и мировых тенденций». Газета.Ru
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