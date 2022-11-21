Польша намерена разместить предложенные ФРГ Patriot на границе с Украиной
12:32 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши приняли предложение ФРГ о размещении в стране дополнительных батарей ПРО/ПВО Patriot («Пэтриот») и планируют разместить их на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.
«Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной», — написал министр в «Твиттере».
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