Польша намерена разместить предложенные ФРГ Patriot на границе с Украиной

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши приняли предложение ФРГ о размещении в стране дополнительных батарей ПРО/ПВО Patriot («Пэтриот») и планируют разместить их на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной», — написал министр в «Твиттере».