НАТО намерена нарастить военные поставки ради «приемлемого мирного соглашения для Украины»
15:32 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому она должна наращивать военные поставки Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде. Пресс-служба НАТО вела трансляцию.
«Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», — заявил он.
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