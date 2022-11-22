Дума призвала парламенты стран мира осудить действия ВСУ, расстрелявших военнопленных РФ
11:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима.
Документ был внесен на рассмотрение палаты думскими комитетами по обороне и по международным делам в понедельник. В нем говорится, что депутаты «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима — расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену». «Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — указано в заявлении.
Как подчеркивают парламентарии, умышленное убийство военнопленных «является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года».
НОВОСТИ
- 11:05 22.11.2022
- В Японии новые банкноты впервые в мире изготовят с использованием трехмерных голограмм
- 10:52 22.11.2022
- Андрей Воробьев: До конца года в Кубинке сдадут детский сад на 330 мест
- 10:32 22.11.2022
- Почти 40% работодателей готовы увеличить количество сотрудников в 2023 году — опрос
- 10:20 22.11.2022
- Россияне в 2022 году получили почти втрое больше виз в Испанию, чем годом ранее — Bloomberg
- 10:05 22.11.2022
- Вывод военных США из Сирии поспособствовал бы стабилизации ситуации в стране — Лаврентьев
- 10:00 22.11.2022
- Власти Мали запретили деятельность финансируемых Францией НПО
- 09:32 22.11.2022
- Глава Пентагона заявил министру обороны КНР о необходимости диалога — Reuters
- 09:20 22.11.2022
- Падение ВВП России в 2022 году может составить 3,1% — Клепач
- 09:05 22.11.2022
- Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone — СМИ
- 09:00 22.11.2022
- Посольство РФ раскритиковало реакцию США на расстрел российских военнопленных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать