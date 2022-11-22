Андрей Воробьев: До конца года в Кубинке сдадут детский сад на 330 мест

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Фото Сергея Хакимова



До конца года в подмосковной Кубинке сдадут детский сад на 330 мест. Дети смогут пойти в него сразу после новогодних праздников. Здесь будет 17 групп, включая 4 ясельных. В каждой из них оборудуют свою кухню. Детсад ликвидирует очередь для малышей 2-7 лет в Кубинке – сегодня в ней проживает много молодых семей, имеющих детей дошкольного возраста или планирующих пополнение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в конце марта встречался с женами офицеров, которые говорили о необходимости детского сада. Построен он в кратчайшие сроки, готовность составляет уже 99%. Андрей Воробьев проверил, как идут завершающие работы, а также пообщался с родителями детей и воспитателями.

«Кубинка – одна большая семья. Здесь все друг друга знают, поддерживают, понимают. Мы давно обещали построить детский сад, и строители не подвели – возвели его меньше чем за год. Все необходимое оборудование закуплено, идет его сборка и установка. На это понадобится небольшое время, поэтому дети пойдут в группы в январе следующего года. У нас в Подмосковье большая программа по строительству и садов, и школ – количество детей постоянно прибавляется. В том числе, и в Кубинке – легендарном поселке», – сказал Андрей Воробьёв.

Для малышей уже готовы игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством. В здании детского сада есть лифт.

На улице – игровые и спортивные площадки, теневые навесы. Проведено комплексное благоустройство и озеленение. Предусмотрена также парковка на 16 машиномест.

А еще на территории детского сада планируется разместить теплицу, мини-огород и клумбы. Дети не только будут видеть, как растут овощи и фрукты, но и сами смогут выращивать рассаду.

«Весной планируем посадить по периметру детского сада деревья, повесить кормушки. А рядом с огородом – высадить черную смородину, кусты малины, – рассказала методист Ирина Несмашная. – В помещениях хотим создать экологическую лабораторию, где дети будут экспериментировать – проращивать первые росточки от семян, потом рассаду, а затем с этой рассадой идти уже в теплицу и выращивать огурцы, помидоры, лук. Всю зелень мы планируем использовать в нашей кухне. Ее можно будет в суп добавить или делать из нее салаты. Со временем у нас и ягоды также будут».

Новый детсад станет дошкольным отделением Кубинской школы №2. В ней учатся почти 1000 ребят, каждый пятый – первоклассник. Сейчас в городе функционируют 7 садиков: три – при Кубинской СОШ №1 им. Героя Россия И.В. Ткаченко и четыре – при Кубинской СОШ №2 им. В.П. Безбородова и Акуловской СОШ. В общей сложности их посещают более 1,5 тыс. малышей.

«Мы живем здесь с 2016 года. Очень ждем открытия нового детского сада, потому что старый находится уже в плохом состоянии, требует ремонта, – рассказала Анна Голосова. – Мне как маме очень нравится новый садик. Здесь все красиво, комфортно, ярко и детям все нравится, что немаловажно. Губернатор приезжал к нам 29 марта и сказал, что до конца года детский сад построят. То, что садик возвели за столь короткий срок, который обозначил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев – это что-то невероятное! Огромное спасибо».

В этом году в Подмосковье открыли уже 26 детсадов. Так, на прошлой неделе малыши пошли в долгожданный садик с бассейном в мкр. Южный в Домодедове. До конца года за счет средств области введут еще 5 дошкольных учреждений. Два из них сдадут досрочно – в Одинцове на 330 мест и в Реутове на 250 мест. Еще два появятся в Ленинском округе – вблизи Лопатино на 200 детей и в п. Битца на 325 малышей. В высокой стадии готовности и садик рядом с д. Глухово в городском округе Красногорск, он рассчитан на 320 мест.

К Новому году в Подмосковье откроют еще 4 садика за внебюджетные средства – два в Мытищах, по одному в Красногорске и Ленинском.