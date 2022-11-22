Отказ от аккумуляторов китайского производства обойдется Западу в $160 млрд — отчет

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение зависимости от Китая в сфере производства аккумуляторов для электромобилей и компонентов для них обойдется США и странам ЕС более чем в 160 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете инвестиционного банка Goldman Sachs («Голдман сакс»).

«Миллиардные вложения и политика протекционизма помогут западным странам уменьшить долю продукции китайского производства на своих рынках и существенно снизить зависимость от КНР к 2030 году», — приводит выдержки из отчета газета «Файнэншл таймс». Эксперты полагают, что для создания независимой цепочки поставок западным конкурентам Китая придется потратить 78,2 млрд долларов на производство аккумуляторов и 60,4 млрд долларов на изготовление необходимых компонентов. Кроме того, странам Запада будет необходимо выделить 13,5 млрд долларов на добычу лития, никеля и кобальта, а также 12,1 млрд долларов на их переработку.

В настоящее время Китай занимает первое место в мире по производству аккумуляторов, компонентов для них и по добыче необходимых материалов, уточняет газета. Соединенные Штаты и Европа отстают от Пекина по ряду причин. «Капитальные затраты на производство единицы продукции в США на 78% выше, чем в Китае,» — отмечают аналитики. Дефицит рабочей силы и инфляция также делают производство в США более дорогостоящим.

Росс Грегори, представитель консалтинговой компании New Electric Partners («Нью электрик партнерс»), специализирующейся на рынке электромобилей, полагает, что прогнозы Goldman Sachs слишком оптимистичны. «Потенциальный рост инфраструктуры для производства электромобилей в КНР будет настолько масштабным, что Китай продолжит существенно опережать Европу и США», — отметил эксперт.