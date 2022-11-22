Россия значительно увеличила поставки золота в Китай - СМИ
13:20 22.11.2022 Источник: РБК
Импорт золота из России в Китай в октябре в натуральном выражении увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,16 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые проанализировал РБК. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.
Поставки в денежном выражении также увеличились вдвое, до $124,6 млн. Судя по ежемесячной статистике Китая, это самая крупная поставка, как минимум с 2016 года.
За январь—октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до $330 млн.
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