Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорен к 5 годам колонии
12:05 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский гарнизонный военный суд в пятницу приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова, обвиняемого в получении особо крупных взяток, передает корр. ТАСС из зала суда.
«Суд признал виновным Харламова Л. А. по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья Вадим Корчагин.
НОВОСТИ
- 12:00 25.11.2022
- В России выявили 5 992 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 25.11.2022
- Один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня - Котяков
- 11:27 25.11.2022
- Сбер и правительство Московской области откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона
- 11:20 25.11.2022
- США готовы вывести из Сирии силы курдов, чтобы избежать наземной операции Турции — "Хюрриет"
- 11:18 25.11.2022
- На Курганмашзаводе вводится в эксплуатацию новое оборудование
- 11:05 25.11.2022
- В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб — СМИ
- 11:00 25.11.2022
- Британия решила ограничить использование китайских систем видеонаблюдения — FT
- 10:48 25.11.2022
- Мэр Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Марьиной Роще
- 10:32 25.11.2022
- Турецкая армия ликвидировала 326 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
- 10:20 25.11.2022
- В Нигерии пастор с сообщниками расчленили мужчину ради магического ритуала
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать