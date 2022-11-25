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НОВОСТИ

Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорен к 5 годам колонии

12:05 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский гарнизонный военный суд в пятницу приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова, обвиняемого в получении особо крупных взяток, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Суд признал виновным Харламова Л. А. по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья Вадим Корчагин.

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