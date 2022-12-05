Япония не уверена в эффективности потолка цен на российскую нефть — кабмин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японское правительство не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть, но полагает, что такая мера снизит доходы РФ от нефтяного экспорта. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры, — сказал он. — Однако полагаю, что она снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы России от экспорта энергоносителей».