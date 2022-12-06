Лишь несколько градусов отделяют Европу от отключения электроэнергии - Bloomberg

10:00 Источник: Газета.Ru

Европа находится в нескольких градусах от отключений электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg.

«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — пишет обозреватель Хавьер Блас.

В Германии специалисты в энергетике придумали особый термин — Dunkelflaute (нем. «мрачный кризис»), который означает ситуацию прекращения работы ветрогенераторов, слабой солнечной активности и низких температур, которые в совокупности будут давать высоких спрос на электроэнергию. Газета.Ru