Лишь несколько градусов отделяют Европу от отключения электроэнергии - Bloomberg
10:00 06.12.2022 Источник: Газета.Ru
Европа находится в нескольких градусах от отключений электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg.
«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — пишет обозреватель Хавьер Блас.
В Германии специалисты в энергетике придумали особый термин — Dunkelflaute (нем. «мрачный кризис»), который означает ситуацию прекращения работы ветрогенераторов, слабой солнечной активности и низких температур, которые в совокупности будут давать высоких спрос на электроэнергию. Газета.Ru
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