Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций — NYT
10:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на антироссийские санкции, сообщила в понедельник газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники.
По ее сведениям, некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции в том числе в отношение электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что РФ нашла каналы по приобретению полупроводников в обход антироссийских рестрикций.
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