Подозреваемые в подготовке переворота в ФРГ планировали штурм Бундестага — Генпрокуратура

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемые в попытке государственного переворота в ФРГ планировали штурмовать Бундестаг (парламент). Об этом в среду сообщила Генпрокуратура Германии.

«Согласно проведенному на данный момент расследованию, есть подозрение, что отдельные члены организации готовились к тому, чтобы прорваться в немецкий Бундестаг с небольшой вооруженной группой», — сообщили в ведомстве.