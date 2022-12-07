Сбер поможет Ульяновской области анализировать свою экономику в режиме реального времени

19:06

Продукт СберАналитики «Мониторинг экономики региона» внедрен в Ульяновской области. Министерство экономического развития и промышленности региона одним из первых в России получило доступ к информационно-аналитической панели СберАналитики для мониторинга экономического состояния субъектов РФ на основе больших данных.

Инновационная аналитическая платформа позволяет властям региона оперативно и в удобном формате отслеживать уровень благосостояния населения (медианные и среднемесячные зарплаты, расходы и траты), финансовый поток (суммы снятия наличных и траты по картам), миграцию (сколько человек въехало и выехало из региона), затраты на спорт и культуру и другие показатели.

Это помогает оценивать удовлетворенность населения, корректировать социальные меры поддержки, находить верные решения и в конечном счете повышать качество жизни людей.

«СберАналитика дает актуальную информацию об экономическом состоянии субъекта РФ в моменте, здесь и сейчас: анализируем огромный массив обезличенных данных о расходах населения и организаций c ретроспективой более 50 месяцев, - отметил Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. - Этим наш продукт кардинально отличается от результатов соцопросов, маркетинговых исследований и открытых данных».

Высокотехнологичный сервис Сбера позволяет делать верные выводы о динамике теневого сектора экономики и «обелении» заработных плат и вовремя реагировать на тренды.

«Очень ценно, что в рамках проекта мы получаем оперативные данные, а также те сведения, которые не отслеживаются в ежемесячном формате, - рассказал Николай Зонтов, министр экономического развития и промышленности Ульяновской области. - Например, помимо среднего уровня заработной платы теперь мы видим её медианную величину. Кроме того, информация предоставляется в разрезе отраслей и муниципальных образований области».

«С бизнес-компаниями и представителями власти области у Сбера выстроены действительно плодотворные отношения, - отметила Алла Гладкова, управляющий Ульяновским отделением Сбербанка. - Специальные сервисы для анализа и переработки данных - новейшая разработка, нацеленная на то, чтобы предоставить Правительству региона возможность оперировать реальными и, главное, актуальными цифрами. В конечном счёте всё это, безусловно нацелено на то, чтобы повысить качество жизни ульяновцев».

Полный перечень исследуемых параметров доступен в демоотчете на сайте СберАналитики. Информация агрегируется и структурируется на основе анализа большого массива обезличенных данных о фактическом финансовом поведении населения и организаций. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие платформы.