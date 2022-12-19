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НОВОСТИ

Росатом рассказал о ходе марафона помощи жителям Энергодара

12:05 19.12.2022

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Иллюстрация с сайта rosatom-energodar.ru
В марафоне «Росатом вместе с Энергодаром» в поддержку жителей города Энергодар уже приняли участие все предприятия атомной отрасли. Инициативу провести марафон выдвинул генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

«В понедельник я от имени руководства отрасли предложил нам всем объединиться и поучаствовать в марафоне помощи, чтобы энергодарцы смогли легче пережить зиму. Ведь сейчас в городе не хватает самого необходимого. И для меня очень важно, что это предложение было с энтузиазмом подхвачено нашими сотрудниками, – сказал Алексей Лихачев в своем видеообращении к работникам отрасли. – Я и мои коллеги, руководители Росатома и дивизионов, перевели свои месячные оклады в общую копилку средств, на которые будут приобретаться все необходимые вещи. Это медицинские техника и автотранспорт, лекарства, школьное оборудование, в том числе, компьютеры, обогреватели, мебель для школ и детских садов». Он также отметил, что перевести любую сумму в помощь жителям Энергодара может любой желающий на сайте.

Жизнь и благополучие жителей атомных городов, экологическая безопасность территорий – приоритетные ценности для атомной отрасли России. В этом году к семейству атомных городов Росатома добавился еще один – Энергодар. Атомщики всей страны помогают городу пережить сложную зиму.

Энергодар был основан 12 июня 1970 года, с началом строительства Запорожской ГРЭС (его завершили в 1977 году). В 1978 году было принято решение о строительстве Запорожской АЭС, и сегодня это крупнейшая атомная электростанция в Европе. В настоящее время территория регулярно обстреливается ВСУ, во некоторых домах нет света и тепла, разорены поликлиники и больницы. Особенно трудно приходится детям — во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого.

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