Участники Pussy Riot задержаны в Катаре после попытки устроить акцию во время финала ЧМ-2022

12:00 Источник: РБК

В Катаре служба безопасности задержала участников группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022, пишут Spiegel и Reuters. Они пытались выскочить на футбольное поле во время игры.

В попытке акции принимали участие Петр Верзилов (внесен в реестр иноагентов), Вероника Никульшина (внесена в реестр иноагентов) и еще одна активистка, чье имя не называется.

Целью протеста было привлечение внимания к военным действиям на Украине, заключению Алексея Навального и притеснению женщин в Иране, заявили в организации «Кино за мир» (Cinema for Peace). РБК