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В Москве выявили 1 110 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 110 против 1 282 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 282 693 случая заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 289 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 005, до 3 087 153.

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