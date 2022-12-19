В Москве выявили 1 110 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 110 против 1 282 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 282 693 случая заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 289 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 005, до 3 087 153.
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