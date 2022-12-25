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НОВОСТИ

Силуанов: Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения

10:50 25.12.2022 Источник: Газета.Ru

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу Asharq News, что Россия не будет поставлять свою нефть по установленным Западом ценам.

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено», — подчеркнул он. Силуанов указал, что Россия будет искать новых потребителей нефти, новые рынки сбыта, поскольку спрос на этот энергоресурс только будет расти.

Он также отметил, что западные санкции так же повлияли на Европу. Он сказал, что поставки США нефти и газа на европейский рынок увеличились, однако от этого «Америка выигрывает, а Европа проигрывает».

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