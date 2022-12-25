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Силуанов: У нас дефицит бюджета в текущем году и в следующем планируется около 2% ВВП

12:25 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что все бюджетные обязательства будут выполнены даже с учетом потолка цен на нефть.

«Задача Минфина и задача правительства заключается в том, чтобы, несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках, наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены», — сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

«У нас порядка 18% валового внутреннего продукта составляет долг Российской Федерации. Мы проводим политику по снижению дефицита бюджета. У нас дефицит бюджета в текущем году и в следующем планируется около 2% ВВП. Это немного. Кроме того, мы в рамках нашего трехлетнего планирования предусматриваем снижение дефицита бюджета до уровня менее 1% в 2025 году», — сообщил глава Минфина.

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