Путин не будет поздравлять с Новым годом Байдена и лидеров других недружественных стран
15:00 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом президента США Джо Байдена и лидеров других недружественных стран, как и они не поздравляют его. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не будет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли поздравления от Путина в адрес Байдена, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и глав других недружественных стран.
«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — пояснил Песков.
В пятницу на сайте Кремля опубликованы поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом, адресованные российским лидером главам зарубежных государств и правительств. Единственными европейскими лидерами, получившими такие телеграммы от Путина, стали премьер Венгрии Виктор Орбан (единственный руководитель страны Евросоюза в этом списке) и президент Сербии Александар Вучич. В опубликованном списке также нет президента США.
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