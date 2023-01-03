США не обсуждают с Южной Кореей проведение совместных ядерных учений - Байден

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Южная Корея в данный момент не обсуждают возможность привлечения американских ядерных сил к своим совместным учениям. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.



Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ёль сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о том, чтобы проводить совместные учения с участием американских ядерных сил, а также планировать вместе их операции.



Байдена спросили, обсуждают ли США сейчас совместные ядерные учения с Южной Кореей. «Нет», — процитировал пресс-пул Белого дома ответ американского лидера.



