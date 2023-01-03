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Санду обвинили в нарушении принципа разделения властей

10:00 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассоциация судей Молдавии обвинила президента страны Майю Санду во вмешательстве в процесс правосудия и нарушении принципа разделения властей, закрепленного в декларации о независимости и конституции. Соответствующее заявление размещено в понедельник на странице организации в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Выступая 29 декабря на телеканале «Молдова-1» при обсуждении резонансных дел, глава государства подвергла критике служителей Фемиды.

«Санду заявила, что оценка, которую скоро дадут представителям судебной системы, будет зависеть от их сегодняшней работы. Напоминаем, что, согласно декларации о суверенитете, <…> разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти является основополагающим принципом функционирования Республики Молдова как правового демократического государства. Обращаем внимание на то, что судебная власть подчиняется только закону. Вмешательство в процесс отправления правосудия недопустимо», — указали в ассоциации.

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