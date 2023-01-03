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НОВОСТИ

Для новых регионов РФ правительство утвердило программу льготной ипотеки

12:20 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 10%.

«Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти» — привели в пресс-службе кабмина слова профильного вице-премьера Марата Хуснуллина.

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