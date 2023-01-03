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Экономический кризис усложняет материальную помощь украинским беженцам - СМИ

14:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волонтерам в странах Восточной Европы и Балтии стало сложнее оказывать материальную помощь беженцам из Украины на прежнем уровне из-за экономического кризиса. Об этом во вторник сообщила газета «Вашингтон пост».

Она отмечает, что цены на электроэнергию и жилье резко выросли по всей Европе и правительства ряда стран готовы сократить финансирование, выделяемое на поддержку беженцев, поэтому перед организациями по оказанию гуманитарной помощи и волонтерам встал непростой вопрос о том, как продолжать помогать покинувшим страну украинцам в предстоящем году.

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