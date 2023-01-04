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НОВОСТИ

ФРГ не намерено начинать переговоры с Польшей о компенсации - МИД Польши

09:50 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ отказалось вести переговоры с Польшей о выплате ей компенсаций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом сообщило во вторник польское внешнеполитическое ведомство.

«По заявлению немецкого правительства, вопрос о компенсациях за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой войны, является закрытым, и правительство Германии не намерено начинать переговоры по этому вопросу», — отмечается в сообщении МИД Польши.

В заявлении указывается, что «нота немецкого правительства поступила 3 января». Польские власти, подчеркивается в пресс-релизе, продолжат свои усилия по возмещению ущерба, причиненного во время немецкой оккупации 1939–1945 годов.

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