ФРГ не намерено начинать переговоры с Польшей о компенсации - МИД Польши
09:50 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По заявлению немецкого правительства, вопрос о компенсациях за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой войны, является закрытым, и правительство Германии не намерено начинать переговоры по этому вопросу», — отмечается в сообщении МИД Польши.
В заявлении указывается, что «нота немецкого правительства поступила 3 января». Польские власти, подчеркивается в пресс-релизе, продолжат свои усилия по возмещению ущерба, причиненного во время немецкой оккупации 1939–1945 годов.
НОВОСТИ
- 10:10 04.01.2023
- В Тегеране застрелен офицер Корпуса стражей исламской революции - ТВ
- 09:40 04.01.2023
- Премьер Японии считает, что мир находит в «исторической поворотной точке»
- 22:07 03.01.2023
- Скончался Руслан Хасбулатов - «Ъ»
- 20:40 03.01.2023
- Единственным доступным видом протеста украинцев осталось бегство из страны - Мирошник
- 19:55 03.01.2023
- Министр культуры Литвы поддерживает идею ввести мораторий на русскую культуру
- 19:45 03.01.2023
- К формированию нового энергопорядка в мире приведет переход к покупке нефти за юани - СМИ
- 18:40 03.01.2023
- Власти США выступают за статус-кво святых мест в Иерусалиме - Белый дом
- 18:30 03.01.2023
- В Минске 17 января начнется суд по делу Тихановской и других оппозиционеров
- 17:45 03.01.2023
- Поминальную мессу по Бенедикту XVI посетит канцлер Германии
- 16:40 03.01.2023
- Болгария и Турция подписали соглашение на поставку 1,5 млрд кубометров газа в год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать