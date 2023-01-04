Использование телефона личным составом стало причиной трагедии в Макеевке - МО РФ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной причиной трагедии в Макеевке, где погибло 89 российских военнослужащих, стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.



«Уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — сказал он.



Севрюков добавил, что в настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия и принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем.



