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Использование телефона личным составом стало причиной трагедии в Макеевке - МО РФ

10:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной причиной трагедии в Макеевке, где погибло 89 российских военнослужащих, стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

«Уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — сказал он.

Севрюков добавил, что в настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия и принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем.

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