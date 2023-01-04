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В ближайшие дни европейскую часть РФ ожидает сильное похолодание - Вильфанд

12:20 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антициклон принесет сильное похолодание на всю европейскую часть России в ближайшие дни. Температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов, сообщил ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — рассказал он.

По данным Гидрометцентра, температура в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов с 6 января. На юге России похолодание начнется чуть позже — с 7–8 января.

Особенно суровые морозы, до 30-40 градусов, будут на Урале, начнутся они уже со среды. Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Свердловской области и Пермском крае с 4 до 9 января.

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