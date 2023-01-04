Британские железнодорожники грозят продолжать забастовки до лета - СМИ
14:20 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены главного профессионального объединения моряков, работников железных дорог и транспорта (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, RMT) в конце прошлого года проголосовали за проведение стачек до начала мая текущего года. Однако по словам генерального секретаря RMT Мика Линча, в случае необходимости будет проведено новое голосование, которое позволит продолжать забастовки и летом. Мик Уилан, возглавляющий профсоюз машинистов ASLEF, также заявил, что его члены готовы участвовать в долгосрочных протестах.
Профсоюзы добиваются от железнодорожных компаний и госкомпании Network Rail («Нетуорк рейл»), отвечающей за обслуживание большей части британской железнодорожной инфраструктуры, улучшения условий труда, повышения заработной платы и защиты от сокращений. Сотрудники RMT пока что отвергают предложения работодателей, согласившихся за два года увеличить зарплаты на 9%.
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