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Во Франции ограничили продажу медикаментов на основе парацетамола

14:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит медикаментов на основе парацетамола во Франции вынудил власти объявить запрет на их продажу в интернете до конца января. Об этом сообщает в среду газета «Паризьен» со ссылкой на правительственный декрет.

Причиной дефицита называется прежде всего ситуация в Китае, где наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19 и откуда поступает большая доля соответствующих препаратов. Однако в действительности проблемы начались еще в прошлом году: в конце октября Национальное агентство безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM) Франции ограничило продажу лекарств с парацетамолом до двух пачек в одни руки из-за угрозы дефицита, тогда как некоторые аптеки вводили такие ограничения в частном порядке еще в июле. Также вводились ограничения на медикаменты, содержащие амоксициллин.

Свою роль сыграла и эпидемия гриппа, наложившаяся на всплеск заболеваемости коронавирусом в конце прошлого года, из-за чего в декабре, как убедился корр. ТАСС, во многих аптеках было сложно найти «Долипран» и другие популярные жаропонижающие препараты с низкой дозировкой парацетамола, местами они отсутствовали в принципе.

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