Во Франции ограничили продажу медикаментов на основе парацетамола
14:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной дефицита называется прежде всего ситуация в Китае, где наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19 и откуда поступает большая доля соответствующих препаратов. Однако в действительности проблемы начались еще в прошлом году: в конце октября Национальное агентство безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM) Франции ограничило продажу лекарств с парацетамолом до двух пачек в одни руки из-за угрозы дефицита, тогда как некоторые аптеки вводили такие ограничения в частном порядке еще в июле. Также вводились ограничения на медикаменты, содержащие амоксициллин.
Свою роль сыграла и эпидемия гриппа, наложившаяся на всплеск заболеваемости коронавирусом в конце прошлого года, из-за чего в декабре, как убедился корр. ТАСС, во многих аптеках было сложно найти «Долипран» и другие популярные жаропонижающие препараты с низкой дозировкой парацетамола, местами они отсутствовали в принципе.
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