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НОВОСТИ

Лицензию телеканала «Дождь» в Латвии могут возобновить

16:05 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Латвии не намерены пересматривать свою позицию по аннулированной в декабре лицензии на вещание в стране телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом в среду заявил журналистам председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш, сообщил объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения.

«Никакие переговоры о возврате лицензии невозможны, потому что канал допустил серьезное нарушение закона», — приводятся в сообщении его слова.

Еще одним доводом в пользу такой линии является, как утверждал Аболиньш, желание уменьшить доминирование в эфире программ на русском языке. «Необходимо усиливать контент на латышском языке, так как его доля на русском языке огромна. Поэтому поддерживать дополнительный контент на русском абсолютно неправильно», — заявил он.

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