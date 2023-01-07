Зеленский поздравил Маккарти и напомнил, что Киев рассчитывает на поддержку США

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении лидеру республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевину Маккарти, который в ночь на субботу был избран ее спикером, назвал помощь Вашингтона жизненно важной и выразил надежду на ее продолжение.



«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей. <…> Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США», — написал он в своем «Твиттере».



При этом Зеленский добавил, что «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины» в боевых действиях.



