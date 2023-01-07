Зеленский поздравил Маккарти и напомнил, что Киев рассчитывает на поддержку США
11:30 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей. <…> Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США», — написал он в своем «Твиттере».
При этом Зеленский добавил, что «поддержка США во всех областях была жизненно важной для Украины» в боевых действиях.
НОВОСТИ
- 11:20 07.01.2023
- В Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит служба раскольнической ПЦУ - трансляция
- 10:55 07.01.2023
- США оказывает давление на Рим, чтобы ускорить отправку Украине оружие - СМИ
- 09:40 07.01.2023
- Из-за морозов до 35 градусов в ЦФО объявлено штормовое предупреждение
- 09:35 07.01.2023
- В годовщину штурма Байден вручил медали защитникам Капитолия
- 09:30 07.01.2023
- На торги аукциона Sotheby's выставлено платье леди Дианы
- 20:08 06.01.2023
- Талибы предлагают отдать британского принца Гарии под суд
- 17:05 06.01.2023
- Компании могут вскоре начать пользоваться грузовыми авиаперевозками между Арменией и Турцией - СМИ
- 15:40 06.01.2023
- Нефть, которая обычно шла в Европу, куплена Китаем - СМИ
- 13:00 06.01.2023
- Донецк дважды обстрелян после начала объявленного Россией режима прекращения огня
- 12:05 06.01.2023
- Контрактники Бундесвера увольняются со службы, так как они не ожидали военного противостояния - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать