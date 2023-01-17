США сосредоточили все свои силы против России — Вучич

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России. Такое мнение президент Сербии Александар Вучич выразил в понедельник в эфире телеканала «ТВ Хэппи».

«Давайте не будем наивными, они (США) не на стороне Сербии, — подчеркнул Вучич. — Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России».