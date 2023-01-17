Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации — Минобороны РФ
09:05 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» во время работы в зоне специальной военной операции, где заслушал командующего группировкой по текущей обстановке. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск „Восток“ в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.
На командном пункте группировки «Восток» Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях. «Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях», — рассказали в министерстве.
НОВОСТИ
- 09:32 17.01.2023
- Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год
- 09:20 17.01.2023
- Темпы роста ВВП Китая в 2022 году замедлились до 3%
- 09:00 17.01.2023
- США сосредоточили все свои силы против России — Вучич
- 22:40 16.01.2023
- Руководство Украины до СВО готовило общество к войне — секретарь СНБО
- 22:00 16.01.2023
- Главе МИД Британии предстоит ответить за поддержку Киева и неонацизма — Захарова
- 21:40 16.01.2023
- Разработки сотрудников Рязанской НПК принесли экономический эффект в 3,7 млрд рублей
- 21:20 16.01.2023
- Великобритания поставит Украине бронетранспортеры Bulldog — министр обороны
- 20:40 16.01.2023
- Два взрыва произошло в Бердянске в Запорожской области
- 20:00 16.01.2023
- Индия и Франция проводят совместные учения ВМС в Аравийском море
- 19:20 16.01.2023
- Премьер Косова Курти призвал ЕС заставить Сербию «заплатить цену» за отношения с РФ и КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать