Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации — Минобороны РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» во время работы в зоне специальной военной операции, где заслушал командующего группировкой по текущей обстановке. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск „Восток“ в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

На командном пункте группировки «Восток» Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях. «Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях», — рассказали в министерстве.