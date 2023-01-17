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Суд на Украине заочно арестовал Януковича по делу о стрельбе на «майдане»

17:40 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в виде содержания под стражей по делу о стрельбе на «майдане» в феврале 2014 года. Об этом во вторник сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Суд дал разрешение на арест экс-президента по делу о расстреле митингующих. При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины», — говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора.

Разрешение на арест предоставлено по делу о событиях 18–20 февраля 2014 года. Следствие считает, что Янукович и руководители силовых ведомств «без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов».

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины уточнили, что теперь всем подозреваемым по данному делу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ГБР добавили, что ранее суды заочно арестовывали Януковича по другим делам, в частности, по обвинению в узурпации власти и за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

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