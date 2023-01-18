Военные РФ изучают данные Баку, что Ереван доставлял через Лачинский коридор мины

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные РФ изучают информацию Азербайджана об использовании Арменией Лачинского коридора для транспортировки мин. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Министр напомнил, что Лачинский коридор, согласно трехсторонним договоренностям лидеров от 9 ноября 2020 года, должен быть свободен для прохода грузов граждан и транспортных средств, а отдельно было оговорено, что никаких военных грузов направляться по этому маршруту не должно.

«Азербайджанцы предоставили данные о том, и наши военные их изучают, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору. Потом эти мины использовались, чтобы в нарушение договоренностей минировать территорию, которая рядом с азербайджанскими позициями», — сообщил он.

Лавров обратил внимание, что российская сторона предложила очень простую вещь: миротворческий контингент России обладает полномочиями контролировать движение по коридору и имеет все возможности проверять транспортные средства на предмет наличия запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

«Состоялись буквально вчера-позавчера встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха при участии командующего российским контингентом. Я думаю, что вопрос [по Лачинскому коридору] в ближайшее время будет урегулирован», — указал Лавров.