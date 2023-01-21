В Белом доме назвали ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией"
08:40 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты решили квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и введут на следующей неделе против нее новые санкции. Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Министерство финансов квалифицирует "Вагнер" как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации на следующей неделе мы введем дополнительные санкции против "Вагнера" и их системы поддержки на нескольких континентах", - сказал он.
Кирби добавил, что США продолжают внимательно следить за действиями "Вагнера" на Украине.
Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ограничительные меры Минфина США, в частности, коснутся заморозки активов и запрета для американцев на ведение дел с ЧВК.
Ранее власти США уже внесли ЧВК "Вагнер" в санкционный список.
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