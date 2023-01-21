За сутки силы РФ продвинулись на глубину около 7 км в Запорожской области — Рогов

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за сутки продвинулись на 7 км на запорожском направлении. Об этом в ночь на субботу сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км, — написал он в соцсети. — В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов».

Он также отметил, что украинская сторона «испытывает острый снарядный голод», в том числе нехватку боеприпасов натовского калибра 155 мм.