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США посоветовали Украине выводить войска из Артемовска и готовиться к наступлению на юге - AFP

09:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Украине следует сосредоточиться на подготовке к наступлению на юге, а не на боях в Артемовске (украинское название - Бахмут). Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.

По его мнению, приоритет, который Киев отдает боевым действиям в Артемовске, мешает Украине в ее "основной задаче по подготовке к стратегическому наступлению против россиян на юге".

Как считает представитель администрации США, пожелавший остаться неизвестным, "чем дольше будут продолжаться бои, тем больше ситуация будет складываться в пользу России, обладающей большими артиллерийскими ресурсами и численным преимуществом". Он полагает, что Киеву было бы выгодно вывести военнослужащих из региона и направить их на переоснащение и обучение под руководством США для того, чтобы сформировать "хорошо вооруженные подразделения, способные начать наступление на юге".

Чиновник отметил, что на Украину "уже поступает оружие для наступления".

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