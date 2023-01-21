Пригожин после заявления США о ЧВК "Вагнер" назвал американцев "коллегами"

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после объявления США о намерении ввести санкции против группы в связи с ее квалификацией в качестве значимой транснациональной преступной организации назвал американцев "коллегами".

"Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в пятницу в Telegram-канале его пресс-службы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и ввести на следующей неделе против нее новые санкции.