Рейс компании Azur Air Москва — Гоа перенаправлен в Узбекистан из-за угрозы взрыва

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет компании Azur Air («Азур эйр»), летевший из Москвы в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Министерстве гражданской авиации Индии.

«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», — сказал сотрудник ведомства.