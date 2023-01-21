Рейс компании Azur Air Москва — Гоа перенаправлен в Узбекистан из-за угрозы взрыва
09:30 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет компании Azur Air («Азур эйр»), летевший из Москвы в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Министерстве гражданской авиации Индии.
«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», — сказал сотрудник ведомства.
НОВОСТИ
- 10:00 21.01.2023
- Пригожин после заявления США о ЧВК "Вагнер" назвал американцев "коллегами"
- 09:00 21.01.2023
- США посоветовали Украине выводить войска из Артемовска и готовиться к наступлению на юге - AFP
- 08:50 21.01.2023
- За сутки силы РФ продвинулись на глубину около 7 км в Запорожской области — Рогов
- 08:40 21.01.2023
- В Белом доме назвали ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией"
- 08:30 21.01.2023
- Киев получит от Запада всю нужную помощь — Байден
- 21:50 20.01.2023
- Минюст РФ пополнил список иноагентов певицей, политиками и блогером
- 21:40 20.01.2023
- Изъятие активов РФ может стать началом конца для Швейцарии, как для финансового центра - СМИ
- 21:20 20.01.2023
- В администрации США не советуют Украине начинать наступление, пока не будет поставлено новое вооружение
- 21:00 20.01.2023
- Банк России предполагает некоторый рост ставок на ипотеку в новостройках
- 20:53 20.01.2023
- Туристическую визу в Китай россиянам оформить можно, но не хватает авиарейсов – посол Чжан Ханьхуэй
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать