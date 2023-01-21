0
0
2
НОВОСТИ

ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области

13:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области из ствольной артиллерии, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру: вчера днем ВСУ выпустили по н. п. Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По н. п. Васильковое — шесть снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру н. п. Новая Збурьевка, Таврийск, Каховка, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 21.01.2023
За публичную дискредитацию ВС РФ нужно лишать госнаград и почетных званий — депутат Думы
0
127
12:00 21.01.2023
В России выявили 6 014 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
150
11:30 21.01.2023
Анкара отменила визит в Турцию главы Минобороны Швеции из-за демонстраций в Стокгольме
0
192
11:00 21.01.2023
Илон Маск счел «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму
0
264
10:30 21.01.2023
США намерены ввести два отдельных потолка цен на российские нефтепродукты
0
280
10:00 21.01.2023
Пригожин после заявления США о ЧВК "Вагнер" назвал американцев "коллегами"
0
343
09:30 21.01.2023
Рейс компании Azur Air Москва — Гоа перенаправлен в Узбекистан из-за угрозы взрыва
0
347
09:00 21.01.2023
США посоветовали Украине выводить войска из Артемовска и готовиться к наступлению на юге - AFP
0
405
08:50 21.01.2023
За сутки силы РФ продвинулись на глубину около 7 км в Запорожской области — Рогов
0
355
08:40 21.01.2023
В Белом доме назвали ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией"
0
358

Возврат к списку