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Почти 80% россиян выступают за запрет работы коллекторских агентств - опрос

11:00 24.01.2023 Источник: Интерфакс

Большинство россиян (79%) поддерживают идею запрета в РФ деятельности коллекторов, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Респонденты, обосновывая свою позицию, приводят доводы о том, что коллекторы часто действуют "незаконными и полукриминальными методами", запугивают должников, беспокоят их родственников, звонят по ночам, отмечается в комментариях к опросу.

В свою очередь, против данной законодательной инициативы выступают 4% сограждан, уверенных в "невозможности "отменить" деятельность коллекторов", свидетельствуют данные опроса.

Затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу 17% респондентов, или почти каждый шестой, показывают результаты исследования.

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