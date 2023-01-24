Зеленский обсуждал с директором ЦРУ покушение на главу ЧВК «Вагнер» Пригожина — Рогов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом во время визита последнего в Киев на прошлой неделе. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, — убийство главы ЧВК „Вагнер“ господина Пригожина, — сказал Рогов. — Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они прокачивают свои победы. Об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей — попросить и даже потребовать у американцев убийство Пригожина. Не надо списков, очередных санкций — все это не работает, тем более по отношению к людям, у которых активы не там. Покажете, что самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит», — пояснил Рогов.