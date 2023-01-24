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В России выявили 4 702 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 702, летальных исходов из-за ковида — на 42. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 719 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии — 21 903 578 и 394 777 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 466 против 3 640 днем ранее, до 21 315 632.

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